FAカップ
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6 - 2
終了
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ジョエル・ラティボーディエール 8'ベン・シーフ 11'ケイシー・パルマー 17'カラム・オヘア 50' (pk)マット・ゴッデン 84', 88'
マーク・ハリス 10'タイラー・グッドラム 79'
(HT 3-1) (終了 6-2)

コベントリーシティ 対 オックスフォードユナイテッド結果＆スタッツ,