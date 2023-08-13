コッパ・イタリア
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2 - 5
終了
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ジェンナーロ・トゥティーノ 9' (pk)シモーネ・マッツォッキ 90'
ネディム・バイラミ 45' + 4'アンドレア・ピナモンティ 79' (pk)エミル・コンラドセン・セイデ 105'サムエレ・ムラッティエリ 115', 118'
(HT 1-1) (終了 2-2) (延長 2-5)

コゼンツァ 対 サッスオーロ結果＆スタッツ,