FAカップ
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4 - 0
終了
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ダニー・アンドリュー 7'エリアス・カチュンガ 11'フェジリおけなびりえ 13'ガッサンアハドメ 83'
(HT 3-0) (終了 4-0)

ケンブリッジユナイテッド 対 フリートウッドタウン結果＆スタッツ,