FAカップ
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2 - 1
終了
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フェジリおけなびりえ 27'O. Osu 48' (og)
B. Harris 88'
(HT 1-0) (終了 2-1)

ケンブリッジユナイテッド 対 ブラックネルタウン結果＆スタッツ,