FAカップ
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3 - 4
終了
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ジャック・ロールズ 10'T. Showunmi 13'ジェレミー・ケリー 82'
ポーディー・オコナー 19'J. Makama 39'エリック・リング 47'ジャック・モイラン 48'
(HT 2-2) (終了 3-4)

クローリータウン 対 リンカーンシティ結果＆スタッツ,