クープドゥフランス
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1 - 3
終了
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Mehdi Zeffane 88'
Abakar Sylla 32'モウハマドウディアラ 48'ディレーン・バクワ 60'
(HT 0-1) (終了 1-3)

クレルモンフット 対 ストラスブール結果＆スタッツ,