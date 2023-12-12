FAカップ
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2 - 4
終了
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エリオット・ネビット 65'アーロン・ロウ 73'
ジョン・マーキス 18'ジェームズウィルソン 25'アントニー・エバンス 42'ライアン・クーニー 49' (og)
(HT 0-3) (終了 2-4)

クルーアレクサンドラ 対 ブリストルローバーズ結果＆スタッツ,