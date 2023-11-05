FAカップ
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2 - 2
終了
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コートニーベイカーリチャードソン 41'エリオット・ネビット 54'
ナサニエルメンデス-レイン 89'コナー・フリハン 90' + 3'
(HT 1-0) (終了 2-2)

クルーアレクサンドラ 対 ダービー郡結果＆スタッツ,