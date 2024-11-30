ジュピラー･プロリーグ
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4 - 1
終了
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フェラン・ジュグラ 24'アンドレアス・スコフ・オルセン 33'C. Talbi 89', 90' + 1'
ローマン・クヴェット 16'
(HT 2-1) (終了 4-1)

クラブ・ブルッヘ 対 FCVデンダーEH結果＆スタッツ,