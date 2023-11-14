FAカップ
team-logo
7 - 2
終了
team-logo
R. Pyke 7', 45'ダニーローズ 16'アーサー・グナホウア 65', 85'アレックスハント 81'J. Andrews 86'
タイリース・ダイス 20'D. Ogbonna 34'
(HT 3-2) (終了 7-2)

グリムスビータウン 対 スラウタウン結果＆スタッツ,