リガポルトガル
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
Filipe Relvas 17' (og)
カルリーニョス 81' (pk), 90' + 6'
(HT 1-0) (終了 1-2)

ギマランイス 対 ポルティモネンセ結果＆スタッツ,