リガポルトガル
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2 - 3
終了
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ブルーノ・ガスパール 10'リカルド・マンガス 80'
ブルーマ 24'リカルド・オルタ 75'マルコス・ロペス 90' + 3'
(HT 1-1) (終了 2-3)

ギマランイス 対 ブラガ結果＆スタッツ,