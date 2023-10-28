リガポルトガル
team-logo
5 - 0
終了
team-logo
Joao Mendes 3'トマス・ハンデル 43'ジョアンシルバ 45' + 2'アンドレ 52'マヌシルバ 90' + 1'
(HT 3-0) (終了 5-0)

ギマランイス 対 チャベス結果＆スタッツ,