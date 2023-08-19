リガポルトガル
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
チアゴ・シルバ 62'ネルソンダルス 82'
ロコ・バトゥーリナ 55'
(HT 0-0) (終了 2-1)

ギマランイス 対 ジル・ヴィセンテ結果＆スタッツ,