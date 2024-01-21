リガポルトガル
team-logo
3 - 0
終了
team-logo
ヌーノサントス 14'ジョアンシルバ 79'アンドレ 88'
(HT 1-0) (終了 3-0)

ギマランイス 対 エストレラダアマドラ結果＆スタッツ,