リガポルトガル
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3 - 2
終了
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アンドレ 56'Joao Mendes 69'アリソンサフィラ 90' + 3' (pk)
ティアゴ・アラウージョ 12'ロドリゴ・ゴメス 20'
(HT 0-2) (終了 3-2)

ギマランイス 対 エストリル結果＆スタッツ,