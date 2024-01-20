リガポルトガル
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1 - 3
終了
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フェルナンドサントス 87'
マルコ・マティアス 24'ザック・ムスカット 40'ブルーノ・ドゥアルテ 75'
(HT 0-2) (終了 1-3)

カーザピア 対 SCファレンセ結果＆スタッツ,