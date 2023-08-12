コッパ・イタリア
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2 - 1
終了
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アルベルト・ドッセナ 100'アレッサンドロ・ディ・パルド 120' + 3'
エドアルド・ソレーリ 120' + 1'
(HT 0-0) (終了 0-0) (延長 2-1)

カリアリ 対 パレルモFC結果＆スタッツ,