J1 リーグ
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4 - 0
終了
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ファン 4'ドーハン 45' + 3'宇佐美貴 70' (pk)イッサム・ジェバリ 88'
(HT 2-0) (終了 4-0)

ガンバ大阪 対 横浜F・マリノス結果＆スタッツ,