クープドゥフランス
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2 - 1
終了
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Gift Orban 39'ラヤン・チェルキ 46'
アレクサンドロリベイロ 54'
(HT 1-0) (終了 2-1)

オリンピック・リヨン 対 リール結果＆スタッツ,