クープドゥフランス
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3 - 0
終了
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アレクサンドル・ラカゼット 51' (pk), 57'Gift Orban 75'
(HT 0-0) (終了 3-0)

オリンピック・リヨン 対 ヴァランシエンヌ結果＆スタッツ,