クープドゥフランス
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1 - 2
終了
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ブラヒムマハマトアフマット 90' + 6' (pk)
Ayoub Jabbari 2'イラン・ケバル 77'
(HT 0-1) (終了 1-2)

オリンピック・アレス 対 パリFC結果＆スタッツ,