セリエ A
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2 - 1
終了
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マッテオ・カンチェリエリ 13'エムベイェニアン 90' + 3'
フセム・アワール 45' + 1'
(HT 1-1) (終了 2-1)

エンポリ 対 ASローマ結果＆スタッツ,