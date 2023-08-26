セリエ A
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
オンドレイ・ドゥダ 4'シリル・ウンゴニ 45' + 3'
フセム・アワール 56'
(HT 2-0) (終了 2-1)

エラス・ヴェローナ 対 ASローマ結果＆スタッツ,