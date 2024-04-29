リガポルトガル
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0 - 3
終了
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ブルーノ・ドゥアルテ 44' (pk)Mohamed Belloumi 47'マルコ・マティアス 79'
(HT 0-1) (終了 0-3)

エストレラダアマドラ 対 SCファレンセ結果＆スタッツ,