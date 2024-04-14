リガポルトガル
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2 - 2
終了
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レオ・コルデイロ 43'キカス 88'
アデルランサントス 12'マリオス・ヴロサイ 90' + 9'
(HT 1-1) (終了 2-2)

エストレラダアマドラ 対 リオ・アヴェ結果＆スタッツ,