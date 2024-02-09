リガポルトガル
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3 - 0
終了
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カルリーニョス 6' (og)レオ・ジャバ 13'中村航輔 25' (og)
(HT 3-0) (終了 3-0)

エストレラダアマドラ 対 ポルティモネンセ結果＆スタッツ,