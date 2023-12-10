リガポルトガル
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3 - 1
終了
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レオ・ジャバ 52'ロドリゴ・アバスカル 78' (og)キカス 84'
マーティム・タバレス 74'
(HT 0-0) (終了 3-1)

エストレラダアマドラ 対 ボアヴィスタ結果＆スタッツ,