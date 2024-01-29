リガポルトガル
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1 - 4
終了
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レオ・ジャバ 28'
アーサーカブラル 44'ラファ・ シルバ 45' + 1'ニコラス・オタメンディ 52'マルコスレオナルド 90' + 3'
(HT 1-2) (終了 1-4)

エストレラダアマドラ 対 ベンフィカ結果＆スタッツ,