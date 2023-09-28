リガポルトガル
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2 - 4
終了
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キカス 75'ジーン・フェリペ 79'
Alvaro Djalo 13', 49'シモン・バンザ 68'リカルド・オルタ 90' + 4'
(HT 0-1) (終了 2-4)

エストレラダアマドラ 対 ブラガ結果＆スタッツ,