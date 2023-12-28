リガポルトガル
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1 - 4
終了
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キアロンガガスパー 11'
ラファ・ムジカ 47'ジェイソン 77'フランシスコモンテロ 80'アンドレ・ブキア 90' + 1'
(HT 1-0) (終了 1-4)

エストレラダアマドラ 対 アロウカ結果＆スタッツ,