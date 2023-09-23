リガポルトガル
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2 - 2
終了
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ラフィク・ギタン 53'ベルナルド・ヴィタル 67'
サミュエル・エサンド 62'ディランサンルイ 90' + 11'
(HT 0-0) (終了 2-2)

エストリル 対 ビゼラ結果＆スタッツ,