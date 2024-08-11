リガポルトガル
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1 - 4
終了
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アレハンドロ・マルケス 19'
ヴィニシウス 44'アリソンサフィラ 70' (pk)リカルドニョ 74'Joao Costa 84'
(HT 1-1) (終了 1-4)

エストリル 対 サンタ クララ結果＆スタッツ,