リガポルトガル
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4 - 0
終了
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アレハンドロ・マルケス 1'ラフィク・ギタン 24'ロドリゴ・ゴメス 69'カシアーノ 90' + 5'
(HT 2-0) (終了 4-0)

エストリル 対 カーザピア結果＆スタッツ,