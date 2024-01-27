FAカップ
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1 - 2
終了
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ジャック・ハリソン 55'
V. Mykolenko 39' (og)コーリーウッドロー 90' + 6'
(HT 0-1) (終了 1-2)

エヴァートン 対 ルートンタウン結果＆スタッツ,