ジュピラー･プロリーグ
team-logo
2 - 0
終了
team-logo
マティア・フリガン 36'A. Sayyadmanesh 72' (pk)
(HT 1-0) (終了 2-0)

ウェステルロー 対 FCVデンダーEH結果＆スタッツ,