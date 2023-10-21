ブンデスリーガ
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1 - 2
終了
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マクサンス・ラクロワ 41'
ジェレミー・フリンポン 13'アレックスグリマルド 62'
(HT 1-1) (終了 1-2)

ヴォルフスブルク 対 レバークーゼン結果＆スタッツ,