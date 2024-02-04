ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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ロヴロ・マイェル 58', 70' (pk)
マクシミリアンバイエル 6'グリシャ・プロメル 66'
(HT 0-1) (終了 2-2)

ヴォルフスブルク 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,