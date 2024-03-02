ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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ヨアキムメーレ 50'ルーカス・ヌメチャ 83'
セール・ギラシ 14', 54' (pk)ヨシュア・ヴァグノマン 78'
(HT 0-1) (終了 2-3)

ヴォルフスブルク 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,