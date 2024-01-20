クープドゥフランス
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2 - 1
終了
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Manga Foe Ondoa 15'ジュリアン・マッソン 48'
イラン・ケバル 10'
(HT 1-1) (終了 2-1)

ヴァランシエンヌ 対 パリFC結果＆スタッツ,