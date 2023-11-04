FAカップ
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5 - 1
終了
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ナイジェル・アタンガナ 17'クリストファー・マグワイア 22', 90' + 4'ルートヴィヒ・フランシレット 38', 53'
マット・ロビンソン 18'
(HT 3-1) (終了 5-1)

イーストリー 対 ボレアムウッド結果＆スタッツ,