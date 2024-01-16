FAカップ
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1 - 3
終了
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ポール・マッカラム 48'
アーロン・ウィルディグ 3'ジェームズ・クラーク 60'エヴァンス 79'
(HT 0-1) (終了 1-3)

イーストリー 対 ニューポート郡結果＆スタッツ,