ジュピラー･プロリーグ
team-logo
2 - 3
終了
team-logo
ヤリ・フェルスハーレン 21'アンダース・ドレイヤー 30'
ローマン・クヴェット 9'オーレリアン・シャイドラー 77'B. Nsimba 89'
(HT 2-1) (終了 2-3)

アンデルレヒト 対 FCVデンダーEH結果＆スタッツ,