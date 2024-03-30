リガポルトガル
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2 - 1
終了
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ティアゴエスガイオ 45' + 1'クリストゴンサレス 68'
ブルーノ・ドゥアルテ 88'
(HT 1-0) (終了 2-1)

アロウカ 対 SCファレンセ結果＆スタッツ,