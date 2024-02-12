リガポルトガル
team-logo
3 - 2
終了
team-logo
ラファ・ムジカ 1'クリストゴンサレス 30' (pk)ジェイソン 60'
エヴァニウソン 9' (pk)チココンセイカオ 86'
(HT 2-1) (終了 3-2)

アロウカ 対 FCポルト結果＆スタッツ,