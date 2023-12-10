リガポルトガル
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2 - 2
終了
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クリストゴンサレス 50'ジェイソン 62'
アデルランサントス 5'Emmanuel Boateng 29'
(HT 0-2) (終了 2-2)

アロウカ 対 リオ・アヴェ結果＆スタッツ,