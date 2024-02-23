リガポルトガル
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3 - 2
終了
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モルライ・シラ 33'クリストゴンサレス 45' + 1'ラファ・ムジカ 64'
ジョンデル・カディス 12'Gustavo Sa 56'
(HT 2-1) (終了 3-2)

アロウカ 対 ファマリカン結果＆スタッツ,