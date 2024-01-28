リガポルトガル
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5 - 0
終了
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ラファ・ムジカ 11', 86'クリストゴンサレス 17' (pk), 90' + 2'マテウス・ペレイラ 50' (og)
(HT 2-0) (終了 5-0)

アロウカ 対 ビゼラ結果＆スタッツ,