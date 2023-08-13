リガポルトガル
team-logo
4 - 3
終了
team-logo
ラファ・ムジカ 20'クリストゴンサレス 57'ヴォルネイ 73' (og)Pedro Santos 90' + 6'
Jordan Holsgrove 10'Joao Marques 49'アレハンドロ・マルケス 71'
(HT 1-1) (終了 4-3)

アロウカ 対 エストリル結果＆スタッツ,