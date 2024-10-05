J1 リーグ
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0 - 4
終了
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千葉和彦 12' (og)樋口雄太 15', 45' + 2'鈴木優磨 53'
(HT 0-3) (終了 0-4)

アルビレックス新潟 対 鹿島アントラーズ結果＆スタッツ,